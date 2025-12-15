Aeroporto di Agrigento,Peppe Paino SGS: “Non può essere un valore astratto”

Condividi

“Il valore di avere un aeroporto ad Agrigento è un tema dibattuto da decenni in Sicilia, legato principalmente allo sviluppo turistico ed economico di una provincia ricca di patrimonio culturale (come la Valle dei Templi, visitata da oltre 800.000 turisti l’anno) ma isolata dal punto di vista infrastrutturale, dichiara Peppe Paino segretario SGS scuola di Agrigento. Un aeroporto locale faciliterebbe l’accesso diretto per voli charter e low-cost, attirando più visitatori internazionali e nazionali. Continua Paino: “Agrigento è l’unica provincia siciliana senza uno scalo raggiungibile in meno di un’ora, costringendo i turisti a transitare da Palermo o Catania (distanti 2 ore o più). Questo migliorerebbe i flussi turistici, specialmente dopo il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025”. Ed ancora :”Creerebbe posti di lavoro diretti e indiretti (settori collegati come ospitalità, commercio, agricoltura). Ridurrebbe l’isolamento della Sicilia centro-meridionale, favorendo spostamenti per lavoro, salute e studio (pendolari esasperati). Servirebbe inoltre un bacino ampio (province di Agrigento, Caltanissetta e oltre), con potenziale sostenibilità grazie al turismo. Porterebbe investimenti privati e pubblici, trasformando il territorio e riducendo lo squilibrio Nord-Sud in Sicilia”.

Al 15 dicembre 2025, il progetto (nella piana di Licata) è ancora in fase preliminare. Il Ministero e l’ENAC hanno richiesto integrazioni multiple (analisi costi-benefici, impatto su altri scali, compatibilità venti), senza parere positivo per l’inserimento nel Piano Nazionale Aeroporti. Si prevedono almeno 5 anni per la posa della prima pietra, se mai arriverà. Gli agrigentini e tutta la provincia, lo vedono come un’opportunità mancata per ridurre le disparità in Sicilia” – conclude Paino.