Aeroporto di Agrigento, Pisano: “Parole di Salvini chiare, fiducioso che si farà”

Importanti dichiarazioni sono state rilasciate sul tema aeroporto di Agrigento dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Le parole del Ministro, sulla possibilità concreta di realizzare l’aeroporto di Agrigento, sono arrivate tramite collegamento video durante il convegno, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, denominato – Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il ponte sullo Stretto di Messina: La Sicilia porta d’Europa sul mediterraneo -. Nel corso del suo intervento, Salvini ha ribadito l’impegno del governo sulle grandi opere, soffermandosi anche sullo scalo agrigentino: “Se i numeri sono quelli che mi dicono i tecnici, l’aeroporto di Agrigento verrà inserito nel piano nazionale degli aeroporti. Se i dati che mi arrivano sono quelli che si dicono, si può partire, perché gli agrigentini e la Sicilia meritano di recuperare anni di fermo. Inoltre, Agrigento avrà la priorità, in quanto l’infrastruttura rientra in un piano di investimenti da 30 miliardi di euro dedicato alla mobilità e alle infrastrutture siciliane, che comprende il Ponte sullo Stretto di Messina”. Alla manifestazione, che ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere del futuro infrastrutturale della Sicilia, era presente l’onorevole Calogero Pisano, che ha espresso grande soddisfazione per le parole del Ministro: “Io sono più che positivo. Grazie al Ministro Salvini e al Governo Meloni, e alla maggioranza d centrodestra di cui faccio parte, finalmente Agrigento vedrà quelle infrastrutture che sono state praticamente negate per oltre 50 anni, colmando un gap infrastrutturale con le altre province siciliane e con il resto del Paese. Dopo decenni di immobilismo, il nostro territorio ha finalmente l’attenzione che merita”. Rivendicando con orgoglio il proprio ruolo, Pisano ha sottolineato: “Se si parla di aeroporto di Agrigento è merito mio. Sono stato io l’autore dell’articolo 8 bis, inserito nel Decreto Legge Sud, che permette la possibilità di costruire l’aeroporto di Agrigento. Questo è un passo fondamentale per il nostro territorio, e sono orgoglioso di aver contribuito in modo concreto a farlo diventare una realtà”. Calogero Pisano è stato l’unico deputato agrigentino ad aver votato favorevolmente un decreto che potrebbe risultare determinante per il futuro delle prossime generazioni. Pisano ha anche voluto esprimere un sentito ringraziamento ai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che hanno lavorato con grande dedizione e competenza sul progetto.