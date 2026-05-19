Aeroporto di Agrigento, Angelo Principato presidente comitato Aeroporto Ag: “Svolta storica: lo scalo entra nel Piano Nazionale degli Aeroporti”

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Dopo anni di battaglie, incontri istituzionali e mobilitazione del territorio, arriva una svolta decisiva per il futuro infrastrutturale della provincia di Agrigento. L’aeroporto agrigentino sarà inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti, segnando un passaggio storico per un’opera considerata strategica per lo sviluppo economico e turistico dell’area.

Il progetto nasce dalla convinzione, sostenuta dal Comitato promotore, che uno scalo aeroportuale rappresenti una risposta concreta al cronico isolamento logistico e infrastrutturale che da sempre penalizza il territorio agrigentino. Non un semplice sogno o una proposta irrealizzabile, ma un’iniziativa costruita nel tempo attraverso studi tecnici, confronti istituzionali e il coinvolgimento delle principali realtà sociali ed economiche della provincia.

Nel corso degli anni il Comitato ha lavorato con continuità e determinazione, ottenendo il sostegno di numerosi soggetti del territorio, tra cui il Cartello Sociale Chiesa-Sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali e imprenditori locali. Fondamentale anche il contributo delle istituzioni, in particolare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha finanziato studi e progettazioni necessari alla realizzazione dell’opera.

Importante inoltre il supporto espresso dai Comuni: ben 43 Consigli comunali della provincia di Agrigento e 20 su 22 della provincia di Caltanissetta hanno approvato delibere favorevoli al progetto, dimostrando una condivisione ampia e trasversale.

Uno degli ostacoli più significativi superati negli ultimi anni è stato quello relativo al parere ENAC, considerato indispensabile per consentire l’inserimento dello scalo nel Piano Nazionale degli Aeroporti. Un risultato che per decenni era apparso irraggiungibile e che oggi certifica la fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura.

L’ingresso nel PNA rappresenta infatti il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della necessità strategica dell’opera e della sua sostenibilità nel rispetto delle normative vigenti. Conclusa la fase autorizzativa, si apre ora quella operativa, che riguarderà la realizzazione concreta dell’aeroporto e la ricerca delle necessarie coperture finanziarie.

Nelle ultime settimane erano emerse indiscrezioni su un possibile rinvio dell’inserimento dello scalo in futuri strumenti di programmazione nazionale. Un’eventualità che avrebbe rischiato di compromettere anni di lavoro, studi tecnici e interlocuzioni istituzionali. Per questo motivo si è intensificata l’attività politica e istituzionale finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo.

Il risultato ottenuto viene oggi considerato un traguardo storico per l’intero territorio agrigentino. A confermarlo sarà la visita prevista ad Agrigento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, atteso giovedì 21 maggio per l’annuncio ufficiale dell’inserimento dell’aeroporto agrigentino nel Piano Nazionale degli Aeroporti.