“Aeroporto Agrigento”: si vola a Roma

Condividi

Visualizzazioni 220

Domani una delegazione agrigentina, capitanata da Calogero Pisano, sarà al ministero a Roma per perorare la causa dell’aeroporto.

Già lo scorso giugno, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha chiesto alla Provincia di Agrigento ulteriori dati e informazioni sul progetto dell’aeroporto agrigentino nella piana di Licata. Si tratta dell’analisi costi/benefici, il dettaglio dei costi e la loro sostenibilità economico-finanziaria, e l’effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell’isola.

Per rispondere a tali quesiti del ministero, il Consiglio provinciale di Agrigento ha stanziato 200.000 euro. E pochi giorni addietro, ai primi di gennaio, il pacco delle risposte è stato spedito al ministero e adesso è atteso il parere dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. E domani mercoledì 21 gennaio il deputato agrigentino, Calogero Pisano, da tempo attivo sostenitore del progetto e promotore di determinanti iniziative legislative come un apposito emendamento inserito nel Decreto e poi Legge Sud, sarà a Roma al ministero insieme al presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino, e all’ingegnere Michelangelo Di Carlo, responsabile del settore Infrastrutture della Provincia, per perorare la causa dell’aeroporto agrigentino.

Pisano alla vigilia della partenza prospetta: “Si tratta di un’occasione di confronto fondamentale, che segue il lavoro proficuo ed efficace svolto dalla Provincia. L’interlocuzione con i tecnici del Ministero rappresenta un passaggio cruciale dell’iter avviato per la valutazione del progetto, strategico ed essenziale per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio agrigentino”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)