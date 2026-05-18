Aeroporto Agrigento: Schifani prudente

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani frena sull’ipotesi di un aeroporto ad Agrigento e chiede al ministero delle Infrastrutture dettagli più chiari e dati concreti prima di esprimere una valutazione definitiva sul progetto. Pur riconoscendo l’importanza strategica dell’opera per il territorio, Schifani sottolinea la necessità di una pianificazione fondata su sostenibilità economica, coperture finanziarie certe, stime attendibili dei flussi passeggeri, costi di gestione e compatibilità con il sistema aeroportuale già esistente in Sicilia, ribadendo inoltre che iniziative di questa portata devono svilupparsi attraverso un confronto istituzionale pieno e condiviso con la Regione. Il governatore conferma infine l’attenzione del suo governo verso ogni opportunità di crescita per Agrigento, ma solo nell’ambito di un percorso serio, concertato e sostenibile per l’intera Isola.
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