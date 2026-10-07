“Aeroporto: Agrigento pretende verità. L’MPA protocolla l’interrogazione consiliare”

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I consiglieri comunali del Movimento per l’Autonomia – MPA, Dino Alonge, Ilaria Settembrino, Angelo Vaccarello e Marco Vullo, comunicano di avere protocollato un’interrogazione consiliare indirizzata al Sindaco di Agrigento, On. Michele Sodano, sul tema dell’aeroporto di Agrigento, infrastruttura ritenuta strategica per il futuro economico e sociale del territorio.

Nell’interrogazione, i consiglieri richiamano alcuni dati tecnici che rendono l’opera non solo utile, ma urgente: – 800.000 residenti nel bacino potenziale individuato dallo studio KPMG; – totale assenza di conformità ai parametri del Piano Nazionale Aeroporti (60/90 minuti di accessibilità allo scalo più vicino); – 150 milioni di euro di costo stimato, significativamente inferiore alle infrastrutture lineari (12-55 milioni al km); – 5 anni per la realizzazione, contro gli 8-12 anni delle opere stradali o ferroviarie; – 1,5 milioni di visitatori annui nella sola Valle dei Templi; – saturazione degli scali di Catania e Palermo e rischio di aggravamento del “caro voli”; – frequenti eruzioni dell’Etna che paralizzano lo scalo di Catania e congestionano il traffico aereo; dati storici che indicano Agrigento come sede naturale del terzo aeroporto siciliano.

Secondo i consiglieri MPA, «questi elementi delineano un quadro chiaro: l’aeroporto è una leva di sviluppo, una infrastruttura sostenibile, una risposta concreta alle esigenze di mobilità, competitività e coesione territoriale».

I consiglieri evidenziano inoltre che il Libero Consorzio ha già impegnato 467.287 euro in studi e analisi tecniche, di cui 359.000 euro negli ultimi due anni. Una cifra significativa che, secondo MPA, impone una verifica puntuale, una valutazione politica chiara e una comunicazione trasparente ai cittadini.

L’interrogazione protocollata chiede al Sindaco di chiarire la sua posizione in ordine alle iniziative che avrebbero già dovuto portarsi avanti e a quelle che in futuro dovrebbero impegnare un’amministrazione che si propone come “coraggiosa artefice del cambiamento”:

«Agrigento – dichiarano i consiglieri MPA – non può restare spettatrice di decisioni che riguardano il suo futuro. Il territorio ha bisogno di una guida che parli, che agisca, che rappresenti davvero le sue esigenze nei tavoli nazionali. L’aeroporto è una questione strategica: la città merita chiarezza, merita atti, merita responsabilità».