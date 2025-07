Aeroporto Agrigento: Pisano risollecita inserimento nel Pna

Condividi

Già lo scorso marzo il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, ha spiegato che sono in corso le valutazioni tecniche per l’inserimento del progetto per l’aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti. Salvini in proposito ha richiesto delle integrazioni documentali tecniche, attese dalla Provincia di Agrigento. Nel frattempo il deputato agrigentino Calogero Pisano ha presentato nel Decreto Infrastrutture un ordine del giorno, approvato dalla Camera, che impegna formalmente il governo a valutare l’inserimento dell’aeroporto agrigentino nel Piano nazionale. Pisano spiega: “Questo passaggio parlamentare rafforza ulteriormente il percorso già avviato due anni addietro con l’articolo 8-bis del Decreto Legge Sud, da me in particolare proposto. Peraltro sono stato l’unico deputato agrigentino ad aver espresso voto favorevole.”