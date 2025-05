Aeroporto Agrigento, Pisano ha incontrato Pendolino

Condividi

Il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, ha incontrato il presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino. E’ stato affrontato il tema della costruzione dell’aeroporto e dell’inserimento dello scalo agrigentino nel Piano nazionale degli aeroporti. Pendolino ha annunciato di avere già incaricato l’ufficio tecnico della Provincia alla predizione e alla trasmissione al ministero di tutta la documentazione necessaria. Pisano afferma: “Ringrazio il presidente Pendolino per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. L’aeroporto di Agrigento è un obiettivo strategico non solo per la provincia ma per tutta la Sicilia. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni passaggio della procedura, lavorando in sinergia con le istituzioni locali e nazionali per portare a termine questo risultato storico per Agrigento”.