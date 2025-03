Aeroporto Agrigento: per il progetto fattibilità servono 5 milioni di euro

Condividi

Visualizzazioni 178

Si è riunita alla Provincia di Agrigento la Commissione “Sviluppo strategico”. E’ stato discusso anche l’argomento aeroporto. I dettagli.

Alla Provincia di Agrigento si è riunita la Commissione Sviluppo strategico. E’ stato discusso anche l’argomento aeroporto. I partecipanti all’incontro riferiscono che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha espresso un primo parere favorevole alla scelta del sito dove costruire l’aeroporto. Il presidente della Commissione, Stefano Castellino, ha spiegato che adesso bisogna occuparsi della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’aeroporto.

Si tratta di un lavoro che costa intorno ai 5 milioni di euro. Come procedere? I partecipanti alla riunione riferiscono che la Commissione ha incaricato gli uffici competenti a ricercare delle soluzioni, che poi saranno indirizzate al Commissario della Provincia, che poi adotterà i provvedimenti di competenza, e poi sarà il Presidente della Provincia eletto ad occuparsene. Castellino ha proposto anche che il progetto sia affidato lanciando una manifestazione di interesse, quindi una gara.

L’ingegnere Piero Hamel ha proposto che la Provincia anticipi i soldi per il progetto, che poi recupererà quando il progetto sarà finanziato. Applaudono agli esiti della riunione i deputati nazionali agrigentini Calogero Pisano e Ida Carmina, e il rappresentante del Comitato Aeroporto di Agrigento, Angelo Principato. Insieme a loro sono stati presenti, oltre al presidente Castellino e ai tecnici della Provincia, i componenti della Commissione Salvatore Acri da Alessandria della Rocca, Dario Gaglio da Camastra, Giuseppe Picone da Porto Empedocle, e Dario Gaglio da Camastra. In riferimento allo stato dell’arte attuale, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha chiesto alla Provincia di Agrigento ulteriori dati e informazioni sul progetto dell’aeroporto nella piana di Licata.

Si tratta dell’analisi costi/benefici, il dettaglio dei costi e la loro sostenibilità economico-finanziaria, e l’effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell’isola. Il ministro Matteo Salvini già il mese scorso ha affermato: “Quella dell’aeroporto agrigentino è una delle proposte che sono arrivate, stiamo studiando il piano di fattibilità e sostenibilità”. E adesso su tale piano di fattibilità e sostenibilità sono stati chiesti ulteriori dati e informazioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)