Aeroporto Agrigento e approfondimenti: gli interventi di Germanà e Cirino

Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha chiesto alla Provincia di Agrigento ulteriori dati e informazioni sul progetto dell’aeroporto nella piana di Licata. Si tratta dell’analisi costi/benefici, il dettaglio dei costi e la loro sostenibilità economico-finanziaria, e l’effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell’isola. Il ministro Matteo Salvini già il mese scorso ha affermato: “Quella dell’aeroporto agrigentino è una delle proposte che sono arrivate, stiamo studiando il piano di fattibilità e sostenibilità”. E adesso su tale piano di fattibilità e sostenibilità sono stati chiesti ulteriori dati e informazioni.

A fronte di ciò il commissario regionale della Lega e segretario della Commissione Trasporti al Senato, Nino Germanà, afferma: “E’ senza dubbio un altro segnale concreto dell’attenzione che da anni la Lega riserva al Meridione e, in particolare, alla Sicilia. Sono certo che la stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porterà ai risultati sperati.” E il consigliere comunale capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, commenta: “Questo è un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della nostra terra. Un aeroporto in provincia di Agrigento non solo migliorerà la mobilità, ma darà un impulso determinante al turismo e alle attività economiche locali, creando nuove opportunità di crescita per tutta la Sicilia.”