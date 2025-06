Aeroporto Agrigento: 200.000 euro per rispondere ai quesiti di Salvini

Condividi

Visualizzazioni 154

Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha chiesto alla Provincia di Agrigento ulteriori dati e informazioni sul progetto dell’aeroporto nella piana di Licata. Si tratta dell’analisi costi/benefici, il dettaglio dei costi e la loro sostenibilità economico-finanziaria, e l’effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell’isola. Il ministro Matteo Salvini nel dicembre scorso ha affermato: “Quella dell’aeroporto agrigentino è una delle proposte che sono arrivate, stiamo studiando il piano di fattibilità e sostenibilità”. E adesso su tale piano di fattibilità e sostenibilità, necessario per l’inserimento del progetto nel Piano nazionale aeroporti, sono stati chiesti ulteriori dati e informazioni. Ebbene, per rispondere a tali quesiti del ministero, il Consiglio provinciale di Agrigento ha stanziato 200.000 euro.