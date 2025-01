Aeroporto ad Agrigento, per il ministro Salvini è possibile

Condividi

Per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, l’aeroporto di Agrigento è possibile. Salvini lancia un segnale importante e incoraggiante. Il Ministero sta attualmente valutando lo studio di fattibilità e sostenibilità della nuova infrastruttura, e questa attenzione da parte del Ministro rappresenta un buon auspicio per la concretizzazione di un’opera strategica per l’intera area centro-meridionale della Sicilia.

La realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento non è solo un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio, ma una necessità per migliorare i collegamenti e potenziare il turismo, il commercio e l’economia locale.