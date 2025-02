Aeroporto ad Agrigento e Piano triennale opere pubbliche: si riunisce la terza commissione della Provincia presieduta da Stefano Castellino

Condividi

Il presidente della terza commissione del Libero Consorzio di Agrigento, Stefano Castellino, attuale sindaco di Palma di Montechiaro, ha convocato per domani 28 febbraio alle ore 12, una riunione della commissione stessa che si occupa di “Sviluppo Strategico,

Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di Indirizzo” per l’esame di tre importanti punti all’ordine del giorno. In particolare, il piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e la realizzazione dell’aeroporto è infrastrutture a supporto della provincia agrigentina, questo ultimo punto assume una ulteriore caratteristica di urgenza dopo il pronunciamento positivo del Mit sulla idoneità del sito.