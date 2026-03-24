Aeroporti, 21 milioni per Trapani Birgi, Schifani: «Potenziamo scali minori»

Condividi

Visualizzazioni 187

Rilanciare l’aeroporto di Trapani Birgi con l’attivazione di nuove rotte per incrementare i flussi turistici verso la Sicilia occidentale: è l’obiettivo dello schema di convenzione, approvato dalla giunta, tra l’assessorato al Turismo e l’Airgest, società di gestione dello scalo di cui la Regione è azionista di maggioranza. L’accordo prevede uno stanziamento di 7 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, per un investimento complessivo di 21 milioni.