Aereo con guasto al carrello: indagine su DAT per voli ritenuti non sicuri

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La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta nei confronti della compagnia aerea Danish Air Transport, attiva nei collegamenti con le isole minori siciliane, tra cui Lampedusa e Pantelleria. Al centro delle indagini ci sarebbero presunte violazioni delle norme di sicurezza durante alcune tratte operate nel 2024.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Denise Venturino, nasce da un controllo effettuato dagli ispettori dell’ENAC su un velivolo della compagnia. Durante l’ispezione sarebbe emerso un guasto al sistema di emergenza del carrello di atterraggio, noto come “free fall assister”, componente essenziale per garantire l’apertura del carrello in caso di malfunzionamenti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il problema tecnico era stato segnalato dall’equipaggio il 19 febbraio 2024, ma non sarebbe stato risolto immediatamente. Nonostante ciò, l’aereo avrebbe continuato a operare voli tra Palermo, Lampedusa e Pantelleria, esponendo – secondo l’accusa – i passeggeri a un potenziale rischio.

La sostituzione del dispositivo sarebbe avvenuta solo alcuni giorni dopo, ma in condizioni ritenute non adeguate: l’intervento sarebbe stato effettuato senza le attrezzature necessarie e senza eseguire i test previsti per verificare il corretto funzionamento del sistema di emergenza. Nonostante queste criticità, il velivolo avrebbe effettuato ulteriori voli.

Sono quattro le persone attualmente indagate: il responsabile della compagnia in Italia, il general manager e due tecnici della manutenzione. Per tutti l’ipotesi di reato è quella di attentato alla sicurezza dei trasporti. Al solo general manager vengono inoltre contestate presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici e nell’adempimento di obblighi contrattuali legati al servizio.

L’indagine è ancora in corso e servirà a chiarire eventuali responsabilità e il reale livello di rischio corso dai passeggeri durante i voli interessati.