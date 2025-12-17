Condividi

Dal Sovraindebitamento ad una ristrutturazione del debito attraverso il piano del consumatore: Adiconsum restituisce dignità e serenità ad una famiglia agrigentina

La crisi economica, l’inflazione, il caro vita e i tassi di interesse in aumento stanno mettendo a dura prova migliaia di famiglie. È quindi fondamentale sapere che esiste una legge che permette, con il giusto supporto, di uscire da situazioni che altrimenti sarebbero senza via d’uscita.

L’allarme è sempre più acceso: le famiglie italiane sono sempre più indebitate e a rischio di povertà. In questo contesto difficile, Adiconsum annuncia un importante risultato ottenuto nella gestione del sovraindebitamento, a tutela dei diritti dei consumatori più fragili.

Grazie alla collaborazione tra Adiconsum Agrigento e la Dott.ssa Loredana Raneri commercialista esperta, una famiglia ha potuto ristrutturare il proprio debito, riducendo significativamente l’esposizione finanziaria da 110 mila a 24 mila riprendendo il controllo della propria vita economica.

Questo intervento ha consentito di elaborare un piano di rientro sostenibile, approvato dal Tribunale di Agrigento, che con sentenza passata in giudicato ha restituito alla famiglia la dignità e la possibilità concreta di ricominciare.

Questo risultato è il frutto del lavoro costante di Adiconsum, che continua a supportare le famiglie in difficoltà, offrendo soluzioni concrete e percorsi di risanamento.

Grazie all’applicazione della Legge 3/2012, conosciuta come Legge Salva Suicidi, è stato possibile ottenere l’omologa da parte del Tribunale di un piano di ristrutturazione del debito che ha permesso alla famiglia di abbattere l’esposizione da 110 mila euro a soli 24 mila euro. Un taglio significativo che ha ridato serenità e speranza a chi, fino a ieri, era sull’orlo del baratro.

«È proprio nei momenti di maggiore fragilità economica e personale che il cittadino deve trovare risposte chiare, strumenti concreti e supporto professionale», «L’obiettivo della Legge 3/2012, è quello di offrire una seconda possibilità, e questo caso ne è una dimostrazione concreta».

“Il sovraindebitamento è una piaga sociale che richiede risposte immediate e concrete. Siamo orgogliosi di poter aiutare le famiglie a superare questa emergenza e lavoreremo sempre più per promuovere la cultura del consumo responsabile e la tutela dei diritti dei consumatori.

Adiconsum, che da sempre si batte per la difesa dei cittadini, consumatori, utenti continua il proprio impegno nell’informazione, nella prevenzione del sovraindebitamento e nella gestione delle crisi familiari e personali causate dall’eccessivo carico finanziario.