Adiconsum, che il 2025 sia un anno migliore, più giusto e rispettoso per tutti i cittadini

L’Associazione Adiconsum augura a tutti un 2025 ricco di opportunità, speranza e giustizia sociale. In un momento storico in cui le sfide economiche e sociali sono ancora molto rilevanti, il nostro impegno resta quello di garantire i diritti dei consumatori, in particolare dei cittadini più svantaggiati, che spesso sono i più vulnerabili agli abusi e alle disuguaglianze

Il 2025 deve essere un anno di maggiore attenzione verso i bisogni di tutti, soprattutto delle persone in difficoltà, delle famiglie a basso reddito, degli anziani, delle persone con disabilità, dei bambini e degli immigrati, e, di tutte le categorie più fragili.

È necessario che le istituzioni, le imprese e la società nel suo complesso, si impegnino a creare un ambiente più inclusivo, equo e rispettoso dei diritti fondamentali.

In particolare, chiediamo un impegno maggiore da parte delle istituzioni e delle amministrazioni comunali, per garantire un’efficace tutela nei confronti dei cittadini delle famiglie, e dei giovani, facendosi carico in modo tangibile delle problematiche quotidiane, come il costo della vita, l’accesso ai servizi essenziali come la sanità l’istruzione, l’assistenza ai disabili, con azioni concrete e tempestive per supportare chi si trova in una situazione di fragilità. Siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, è possibile costruire un futuro più giusto e solidale.

Auguriamo inoltre a tutti i professionisti dell’informazione di continuare a lavorare con impegno per garantire una corretta e trasparente comunicazione.

La nostra missione è quella di mettere i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli, di valutare ciò che è giusto, e ciò che non lo è, di essere sempre informati sui loro diritti e sulle opportunità che il mercato offre. Questo è possibile solo se l’informazione è chiara, veritiera e tempestiva.

Per questo ci rivolgiamo alla stampa affinchè continui a svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie accurate, evitando distorsioni e promuovendo la cultura della trasparenza. Auguriamo a tutti un anno di crescita, responsabilità e impegno per una informazione che continui a servire il bene comune.

A tutti i cittadini, auguriamo un 2025 all’insegna della serenità, della giustizia e della solidarietà. Continueremo a lavorare per difendere i diritti di tutti.