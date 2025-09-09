Adesso date conto e ragione non a noi, ma ai vostri elettori

Condividi

Visualizzazioni 337

La stagione teatrale al Pirandello dovrebbe essere salva. Usiamo il condizionale perchè adesso si spera che l’iter per l’inizio dei lavori per la ristrutturazione del tetto del teatro avvenga il più presto possibile.

Alla seduta del Civico consesso di stamattina erano presenti 14 consiglieri su 24. Tanto è bastato, comunque, per approvare l’importante punto all’odg che prevedeva, appunto, la ristrutturazione del tetto del Teatro Pirandello.

Dieci consiglieri comunali sono mancati. Pubblichiamo l’elenco completo e ufficiale dei presenti e degli assenti di stamattina.

Ieri avevamo sollecitato il buon senso. A meno di giustificazioni serie e concrete (alcuni consiglieri ne possono vantare) occorre adesso spiegare ai lettori ma soprattutto agli elettori che hanno votato ed eletto gli assenti di oggi, il perchè della loro assenza.

Ecco il dettaglio di oggi.