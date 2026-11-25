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Avrebbe adescato un minorenne attraverso internet, inducendolo a spogliarsi e a compiere atti di autoerotismo davanti a una telecamera. Un’accusa gravissima quella contestata a un trentottenne agrigentino, arrestato dagli agenti della Polizia Postale di Palermo e Agrigento.

L’indagine, avviata nell’ambito di un’attività investigativa su un presunto circuito di sfruttamento sessuale di minori attraverso la rete, ha portato all’individuazione dell’uomo. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati due telefoni cellulari in suo possesso.

L’analisi dei dispositivi avrebbe consentito di rinvenire oltre 200 video e circa 600 fotografie a contenuto pedopornografico, per un totale di quasi mille file. Tra le contestazioni mosse all’indagato figura anche l’adescamento online di un minorenne, che sarebbe stato indotto a compiere atti sessuali davanti allo schermo.

Il provvedimento restrittivo è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Claudia Rosini. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare l’eventuale presenza di ulteriori responsabilità.