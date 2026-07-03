Addio al pittore aragonese Carmelo Terrasi, il ricordo commosso di Gerlando Meli

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È morto all’età di 81 anni il pittore aragonese Carmelo Terrasi. Alla famiglia è giunto il cordoglio del collega e amico Gerlando Meli, anch’egli originario di Aragona e residente a Raffadali, che lo ha ricordato come un artista di valore e una persona di grande umanità. Meli ha sottolineato di aver condiviso con Terrasi, nel corso degli anni, numerose mostre, concorsi e rassegne d’arte nazionali e internazionali, ottenendo insieme premi e riconoscimenti. «Per me Carmelo Terrasi, oltre a essere un bravo pittore, era anche una brava persona: è come aver perso un fratello maggiore», ha dichiarato Meli, ricordando il lungo percorso artistico e umano vissuto accanto all’amico.