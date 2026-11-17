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Di Mario Gaziano

È venuto a mancare questa mattina il nostro grande amico e maestro Alfonso Marchica , decano del teatro agrigentino fin dagli anni ’70.

Appassionato indomabile di teatro musicale, autore, regista, attore, compositore di canzoni.

Da giovanissimo aveva partecipato alle selezioni del festival di Sanremo.

Tra le molte opere teatrali aveva scritto la commedia con musiche “Viva San Calogero” rappresentata con enorme successo al teatro di Villa Bonfiglio di Agrigento.

Di grande successo anche il suo SHALOM MARIA,

musical religioso rappresentato nel Duomo di Agrigento e nei più importanti teatri del nostro territorio.

Un uomo, un artista di sincera passione. Uomo estremamente gentile e generoso. Coinvolgente e attivo.

Protagonista del teatro popolare e del teatro religioso, ascia una grande eredità di insegnamenti artistici ed umani. Grande ricercatore di testi teatrali rari e culturalmente preziosi. Una cartiera artistica di oltre cinquant’anni all’insegna dell’entusiasmo e della estrema gentilezza. Un Uomo e un artista da non dimenticare.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella Chiesa Madre di Realmonte.