Addio ad Aldo Mucci, il sindacalista dal volto umano: una vita spesa per il lavoro, la famiglia e gli altri. Era anche un redattore di sicilia24h.it

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Agrigento perde uno dei suoi volti più conosciuti e stimati. Si è spento all’età di 74 anni Aldo Mucci, storico sindacalista che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla tutela dei lavoratori, affrontando con coraggio battaglie difficili e mettendo sempre al primo posto i diritti delle persone. Con la sua scomparsa se ne va un uomo che ha lasciato un segno profondo non soltanto nel mondo sindacale, ma anche in quello umano.

Il suo percorso nel sindacato rappresenta una pagina importante della storia del mondo del lavoro agrigentino. Dagli inizi nelle miniere di salgemma di Petralia Soprana e poi di Realmonte, fino alle numerose vertenze affrontate nel sindacalismo di base e nel comparto scolastico, Aldo Mucci ha dedicato decenni della propria vita alla difesa dei diritti dei lavoratori. Lo ha fatto con passione, senza mai trasformare il sindacato in uno strumento di protagonismo personale. Per lui era una missione, non una carriera.

Negli anni Novanta fu tra i protagonisti della lunga battaglia contro la chiusura delle miniere di sale dell’Isola. Una lotta combattuta senza mai arretrare, fino a portare le istanze dei lavoratori davanti a Montecitorio e persino all’attenzione delle istituzioni europee. Un impegno che gli costò anche momenti difficili, con intimidazioni e minacce che non riuscirono però a piegare il suo carattere né a spegnere la sua determinazione. Il suo impegno non si era fermato. Attraverso il Sindacato Generale Scuola aveva continuato a rappresentare migliaia di lavoratori del comparto scolastico, affrontando ogni questione con competenza, equilibrio e uno straordinario senso di responsabilità.

Ma raccontare Aldo Mucci soltanto attraverso il suo curriculum sindacale sarebbe riduttivo. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, il suo tratto distintivo era soprattutto l’umanità.

Era un uomo incapace di alzare i toni, sempre disponibile al dialogo, rispettoso delle idee altrui e convinto che ogni problema potesse essere affrontato con il confronto e con il buon senso. La sua flemma gentile, il sorriso discreto e la naturale eleganza nei modi gli avevano fatto guadagnare la stima anche di chi la pensava diversamente da lui. Mai una parola fuori posto, mai un gesto sopra le righe. Aldo Mucci era semplicemente una persona perbene.

Dietro il sindacalista c’era soprattutto un uomo di famiglia. Un marito profondamente innamorato della moglie Caterina, con la quale ha condiviso un’intera vita fatta di complicità, sacrifici e amore autentico. Un padre esemplare che ha accompagnato con orgoglio il cammino dei figli Fabio e Nicola, trasmettendo loro valori che non si insegnano con le parole, ma con l’esempio quotidiano: l’onestà, il rispetto, il senso del dovere e la dignità.

E poi c’erano Francesco e Giulia, i suoi adorati nipoti. Per loro Aldo era il nonno presente, affettuoso, paziente, capace di regalare tempo, sorrisi e attenzioni. Nei loro occhi ritrovava la gioia più grande e la serenità di una vita spesa nel modo migliore.

Negli ultimi tempi aveva scelto di intraprendere anche una nuova esperienza professionale, mettendo la sua penna e la sua sensibilità al servizio dell’informazione. Era entrato a far parte della redazione di Sicilia24h.it, affrontando il giornalismo con lo stesso spirito con cui aveva vissuto il sindacato: raccontare i fatti, stare dalla parte delle persone, dare voce a chi spesso non ne aveva.

Gli mancavano appena sei mesi per maturare i requisiti necessari all’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Un traguardo che avrebbe rappresentato la naturale conclusione di un percorso costruito con passione e umiltà, ma che il destino gli ha impedito di raggiungere.

La sua eredità, tuttavia, va ben oltre ogni riconoscimento formale. Rimangono le battaglie combattute senza cercare privilegi, i diritti difesi con fermezza, l’esempio di correttezza morale che ha saputo offrire a generazioni di lavoratori. Rimane soprattutto il ricordo di un uomo che ha scelto di vivere con sobrietà, senza mai cercare protagonismo, convinto che il valore di una persona si misurasse dai fatti e non dalle parole.

Agrigento oggi saluta uno dei suoi figli migliori. Un uomo che ha saputo essere sindacalista autorevole, collega leale, giornalista appassionato, marito amorevole, padre straordinario e nonno insostituibile.

Ci sono persone che attraversano la vita lasciando soltanto un nome. Aldo Mucci lascia molto di più: lascia un esempio. E gli esempi, quelli veri, continuano a vivere anche quando il tempo sembra fermarsi.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15,30 presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria del Villaggio Mosè.

La redazione tutta di siclilia24h.it si stringe attorno al dolore della famiglia