Addio a Gioacchino Sorintano: l’ex avvocato e imprenditore digitale muore a 64 anni

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Profondo cordoglio nel mondo dell’avvocatura per la scomparsa di Gioacchino Sorintano, morto improvvisamente all’età di 64 anni a seguito di un infarto.

Originario di Palma di Montechiaro, Sorintano era una figura conosciuta nell’ambiente legale. Dopo aver esercitato la professione forense per diversi anni, aveva scelto di lasciare l’attività di avvocato, cancellandosi dall’albo, per dedicarsi a un nuovo percorso imprenditoriale.

Negli ultimi anni aveva infatti fondato un’azienda specializzata nello sviluppo di servizi digitali dedicati al settore della giustizia e agli studi legali. Grazie alla sua esperienza maturata nell’ambito giuridico, aveva realizzato soluzioni innovative pensate per supportare il lavoro quotidiano degli avvocati e contribuire alla digitalizzazione delle attività professionali.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi, amici e quanti avevano avuto modo di apprezzarne le competenze professionali e l’impegno nel promuovere l’innovazione tecnologica al servizio della professione legale