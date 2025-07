Adas, emergenza sangue in Sicilia

Condividi

In riferimento alla riunione urgente svoltasi giorno 16 c.m. presieduta dal Dott. Giacomo Scalzo Direttore Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, e dal Signor Prefetto di Agrigento.

L’ADAS Agrigento aderisce all’iniziativa “Maratona del Dono Fidas” organizzata con urgenza dal Coordinamento Regionale FIDAS che si terrà in Piazzale Giglia a San Leone venerdi 25 luglio, Tale evento, unico nel suo genere in Sicilia, prevede l’apertura straordinaria e continuativa per 12 ore, dalle ore 8,00 alle 20,00, delle nostre due Unità di Raccolta mobili. Nell’ottica di contribuire in maniera significativa ad evitare, o almeno limitare, le nefaste conseguenze di carenza di sangue che si registrano nel periodo estivo. Un gesto semplice, che vale tantissimo.

Informazioni e prenotazioni al numero 0922 596588, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00