Ad Aragona intitolata una via a Don Pino Puglisi

Ad Aragona si è conclusa la settimana, da sabato 19 ottobre a domenica 27 ottobre, dell’accoglienza del reliquiario con la reliquia di don Pino Puglisi, il primo sacerdote ucciso dalla mafia, il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, proclamato Beato da Papa Benedetto sedicesimo il 23 maggio del 2013. Il reliquiario custodisce un frammento di una costola di don Pino Puglisi.

Sono state tante le iniziative programmate dai parroci di Aragona, don Mario Bellanca, don Angelo Chillura, don Antonino Manno, don Gioacchino Zagarrì, tra celebrazioni, conferenze, spettacoli per i ragazzi delle scuole, pellegrinaggi, condivise e patrocinate da Comune, Scuola, Pro Loco e Rotary Club di Aragona. In particolare, l’evento si è concluso con l’intitolazione di una via al sacerdote pastore a Brancaccio, uno dei quartieri di Palermo a più elevata densità mafiosa, capeggiato all’epoca dai fratelli stragisti, Graviano, condannati per essere stati i mandanti del delitto. Alla cerimonia hanno partecipato anche le autorità civili, militari e religiose della provincia agrigentina. Poi è stata celebrata una messa da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo…