Ad Agrigento sabato inizia il Festival internazionale “I bambini del mondo”

Ad Agrigento sabato prossimo, 8 marzo, inizia il 22esimo Festival internazionale “I bambini del mondo”, che, come da tradizione, inaugura il “Mandorlo in fiore”. Alle ore 11 il gruppo di Taiwan sarà in visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento. Poi domenica 9 marzo dalle ore 10 la sfilata da piazza don Minzoni fino a piazza Cavour, dove alle 12 si svolgeranno le esibizioni. Lunedì, martedì e mercoledì gli spettacoli per le scuole al PalaCongressi dalle ore 9:30. Martedì al PalaCongressi alle 20:30 spettacolo serale. Giovedì la serata “Galà” al Teatro Pirandello con il conferimento del “Premio Claudio Criscenzo” e dei premi: “Unicef – Pigotta Alice” e “Società Dante Alighieri”. Sabato la “Passeggiata della pace e della fraternità” dalle ore 10:30 nella Valle dei Templi lungo la via Sacra. Sabato all’Oratorio Don Guanella alle ore 16:30 la “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace”.

Partecipano i gruppi di Albania, Kirzighistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan, Honduras, Sri Lanka e Turchia. E gli agrigentini Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi della Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.