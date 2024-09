Ad Agrigento il Museo multimediale “Metaphorà”

Condividi

Visualizzazioni 141

Ad Agrigento al Palazzo Filippini si avviano a conclusione i lavori di allestimento del “Museo Multimediale “Metaphorà”. I dettagli e l’intervento dell’assessore Principato.

Ad Agrigento, al Palazzo Filippini, si avviano a conclusione i lavori di allestimento del “Museo Multimediale Metaphorà”, progettato per introdurre turisti e scolaresche alla conoscenza della ricca storia della città di Agrigento. Dopo il termine delle opere di ristrutturazione edile, si prevede di completare entro la fine di settembre l’installazione di ampia parte delle tecnologie multimediali in collaborazione con “Vodafone Business” e di un team di esperti pilotato da “ETT” S.p.A., in costante contato con la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. E ciò per garantire la massima accuratezza storica e scientifica dei contenuti.

Tra i progetti già completati vi sono la modellazione e stampa tridimensionale di 20 miniature di monumenti della città, che saranno integrati in un tavolo multimediale di percorsi urbani. Poi una campagna video-fotografica con video anche dai droni sui principali monumenti e opere d’arte, coinvolgendo il Comune, la Diocesi e il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Poi quattro touch screen interattivi, che offriranno oltre 40 approfondimenti su monumenti, personaggi storici, feste ed eventi. Ed una linea del tempo della città che permetterà ai visitatori di seguire la storia di Agrigento in modo efficace e cronologico. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principiato, spiega: “Nelle prossime settimane le attività si concentreranno sul montaggio delle installazioni multimediali, comprese quelle immersive, che offriranno un’esperienza visiva e sonora avvolgente. Questi elementi innovativi trasformeranno il museo in un vero e proprio simbolo di eccellenza culturale, che sarà completato in tempo utile per ‘Agrigento Capitale della Cultura 2025’, diventando un punto di riferimento per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico”.