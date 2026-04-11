Acqua negli invasi: l’Autorità di bacino smentisce criticità

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Secondo l’Autorità di bacino della Regione Siciliana, come riferito dal segretario generale ad interim Carmelo Frittitta, non ricorrono criticità negli invasi dell’isola, con livelli d’acqua superiori del 57% rispetto al 2025 e del 38% rispetto al mese precedente grazie alle abbondanti piogge e agli interventi di captazione. Alle riserve si aggiunge il recupero di oltre 2.000 litri al secondo, presto 4.000, ottenuti tramite lavori su pozzi e reti, e il contributo dei dissalatori di Trapani, Porto Empedocle e Gela, in un quadro di gestione più efficiente della risorsa idrica. I dati non includono ancora le piogge di marzo, particolarmente intense, e saranno aggiornati a breve con un nuovo report.