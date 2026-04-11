Acqua negli invasi: l’Autorità di bacino smentisce criticità

Secondo l’Autorità di bacino della Regione Siciliana, come riferito dal segretario generale ad interim Carmelo Frittitta, non ricorrono criticità negli invasi dell’isola, con livelli d’acqua superiori del 57% rispetto al 2025 e del 38% rispetto al mese precedente grazie alle abbondanti piogge e agli interventi di captazione. Alle riserve si aggiunge il recupero di oltre 2.000 litri al secondo, presto 4.000, ottenuti tramite lavori su pozzi e reti, e il contributo dei dissalatori di Trapani, Porto Empedocle e Gela, in un quadro di gestione più efficiente della risorsa idrica. I dati non includono ancora le piogge di marzo, particolarmente intense, e saranno aggiornati a breve con un nuovo report.
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