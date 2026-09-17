“Acqua Maddalusa”: quasi 13mila firme alla petizione

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Ad Agrigento dal 9 maggio scorso incombe il caso “Maddalusa”, ovvero il blocco della fornitura idrica agli immobili abusivi e non sanabili allorchè costruiti in zona A, a non edificabilità assoluta. Su Change.org è stata organizzata una petizione popolare per rivendicare un diritto essenziale. Dopo una settimana dal lancio, la raccolta, intitolata “Distribuire acqua ai cittadini di Maddalusa”, ha accumulato quasi 13mila firme. L’iniziativa è stata lanciata dall’avvocato Salvatore Pennica, che ribadisce: “Questo è un appello per un atto di giustizia sociale. Non possiamo più attendere mentre le nostre vite vengono oscurate dalla mancanza di una risorsa che dovrebbe essere garantita a ogni essere umano”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)