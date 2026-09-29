“Acido contro l’avvocato”: arrestata la cliente

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È stata arrestata a Catania la 47enne Mariagrazia Messina, ritenuta responsabile dell’aggressione con acido ai danni dell’avvocato messinese Pierfrancesco Broccio, 58 anni, avvenuta il 25 settembre. I carabinieri di Messina e Catania l’hanno rintracciata mentre percorreva via Francesco Crispi, eseguendo un decreto di fermo per lesioni gravissime e aggravate. Secondo la ricostruzione investigativa, la donna, già assistita in passato dal legale, lo aveva contattato per una consulenza. Broccio era andato a prenderla alla stazione di Messina Centrale e, una volta fermata l’auto, la 47enne avrebbe estratto dalla borsa una bottiglia di acido, lanciandogliela addosso prima di fuggire. L’avvocato, nonostante le ustioni, aveva chiamato il 112. Le indagini, condotte attraverso rilievi, testimonianze e intercettazioni, hanno consentito di individuare la donna a Catania. Il fermo dovrà essere convalidato dal gip etneo, prima del trasferimento degli atti alla Procura di Messina.