Aci Castello, donna travolta e uccisa da un’auto sulla SS114: tragedia all’alba

Condividi

Visualizzazioni 203

Una tragica mattina di Ognissanti lungo la Statale 114 Orientale Sicula. Una donna di 63 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la carreggiata nei pressi del territorio di Aci Castello, a pochi chilometri da Catania.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino, in un tratto di strada poco illuminato e già teatro di altri sinistri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima — le cui iniziali sarebbero V.R. — stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Peugeot 2008 condotta da un giovane di 25 anni. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata per alcuni metri e, nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Acireale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rimasta interrotta per oltre due ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Il conducente del veicolo, in evidente stato di shock, è stato sottoposto ai consueti accertamenti tossicologici e alcolemici. Dai primi esiti non emergerebbero irregolarità, ma gli investigatori stanno analizzando la dinamica per comprendere se la velocità, la scarsa visibilità o un attraversamento improvviso possano aver avuto un ruolo determinante.