Accusa riformulata: da atti sessuali a prostituzione minorile, 58enne agrigentino a processo a Palermo

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Cambia il quadro accusatorio e prende una nuova direzione il procedimento giudiziario che coinvolge un 58enne di Agrigento, ora imputato per prostituzione minorile davanti al gup del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo. La difesa, rappresentata dall’avvocato Fabio Inglima Modica, ha chiesto di procedere con rito abbreviato.

L’inchiesta aveva inizialmente ipotizzato il reato di atti sessuali con minorenne aggravati dalla condizione di disabilità della presunta vittima, una ragazza di 14 anni. Tuttavia, il procedimento ha subito una svolta quando il giudice per l’udienza preliminare di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto la restituzione degli atti alla Procura, evidenziando una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella originaria.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Alessia Battaglia, hanno infatti fatto emergere – anche attraverso l’analisi di messaggi tra l’imputato, la minore e la madre – un contesto definito dal giudice “di assoluto degrado”, caratterizzato da rapporti sessuali in cambio di denaro, favori e regalie.

Secondo quanto emerso, in alcune circostanze sarebbe stata la stessa ragazza a contattare l’uomo proponendo incontri, facendo riferimento alla necessità di denaro. Alla luce di questi elementi, la Procura ha riformulato l’accusa in prostituzione minorile, determinando anche il trasferimento del procedimento per competenza al tribunale di Palermo.

La giovane, affetta da ritardo mentale, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Vincenzo Vitello.

Il calendario processuale è già stato fissato: il 15 settembre l’imputato sarà ascoltato in aula, mentre il 6 ottobre sono previste la requisitoria del pubblico ministero e le arringhe della difesa.

Il caso resta particolarmente delicato, sia per l’età della presunta vittima sia per le condizioni di fragilità emerse nel corso delle indagini, elementi che continuano a essere al centro dell’attenzione giudiziaria.