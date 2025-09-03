Condividi

Accordo tra Regione e Anci Sicilia sui bonus libri: in attesa del completamento delle procedure, i Comuni potranno anticiparli agli aventi diritto.

Regione e Anci Sicilia, l’Associazione dei Comuni, si sono accordate per favorire l’erogazione tempestiva dei buoni libro destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In attesa del completamento delle procedure amministrative e contabili, legate all’approvazione del rendiconto della Regione, i Comuni, come proposto dall’Anci, potranno anticipare le somme alle famiglie a basso reddito e che ne hanno diritto, così da assicurare un avvio dell’anno scolastico senza disagi. L’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, spiega: “Gli uffici stanno ultimando le verifiche necessarie per trasferire agli enti locali le risorse nel più breve tempo possibile, circa 18 milioni di euro. Per andare incontro alle esigenze della famiglie, il governo Schifani ha avviato un confronto sinergico e produttivo con l’Anci in modo tale che i Comuni possano erogare, sin da subito, i contributi a chi ne ha diritto, in attesa del perfezionamento dei trasferimenti”.

E il presidente dell’Anci, Paolo Amenta, aggiunge: “I sindaci sono in prima linea nei territori e conoscono bene e da vicino le specificità e i bisogni dei propri concittadini. In vista del rientro in classe dei nostri studenti, previsto per il prossimo 15 settembre, riteniamo una scelta di buon senso andare incontro alle esigenze delle famiglie siciliane. Da parte nostra c’è il massimo impegno a sostenere le famiglie, in particolare quelle meno abbienti, e garantire un sereno avvio dell’anno scolastico”.