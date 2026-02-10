Accordo tra Aica e autobottisti a Canicattì

Condividi

Visualizzazioni 176

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, ha annunciato che da domani, mercoledì, sarà riavviato il servizio di trasporto idrico a Canicattì, ad opera degli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati, in raccordo con il sindaco Vincenzo Corbo. Gli autobottisti riceveranno le richieste direttamente dai cittadini tramite contatto telefonico. Sul sito istituzionale di Aica è stato pubblicato l’elenco ufficiale degli operatori autorizzati con i relativi recapiti. Potranno essere serviti gli utenti regolarmente allacciati e quelli in fase di regolarizzazione che abbiano presentato apposita istanza tramite Pec o agli sportelli. Sono stati predisposti quattro punti di carico dell’acqua, presidiati da personale Aica incaricato di coordinare le operazioni.