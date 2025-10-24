Accoltellato un sacerdote

Condividi

A Gela i Carabinieri hanno arrestato un gelese di 26 anni pregiudicato. Risponde di lesioni personali aggravate. Ha accoltellato al ventre in una chiesa un sacerdote, don Nunzio Samà, nel suo ufficio. E’ stato incastrato in particolare dai video dei sistemi di sorveglianza. E’ stato ammanettato a casa sua. Gli è stato sequestrato un coltello da cucina dentro un marsupio nascosto sotto un mobile: forse l’arma del delitto. L’arrestato sarebbe affetto da disturbo di personalità e fanatismo religioso. Il sacerdote in ospedale: è fuori pericolo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)