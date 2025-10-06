Accoltellati due giovani tunisini tra Agrigento e Ribera

Condividi

A Ribera è ricoverato nell’ospedale “Fratelli Parlapiano” nel reparto di Chirurgia un immigrato dalla Tunisia di 20 anni, accoltellato sotto le costole nel centro cittadino per ragioni ancora ignote. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per lesioni e porto illegale di coltelli un tunisino di 19 anni. Indagini sono in corso. E al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento si è presentato, accompagnato da altri connazionali, un giovane tunisino accoltellato al fianco sinistro. Sul posto è intervenuta la guardia giurata per placare la tensione e lo stato di agitazione del gruppetto di immigrati. Il ferito non versa in gravi condizioni.