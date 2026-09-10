“Accoltellamento San Leone”: Lamin Danso trasferito in un altro carcere

Accogliendo le istanze del suo difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, è stato trasferito da Agrigento in un altro carcere Lamin Danso, 26 anni, originario del Gambia, detenuto allorchè la notte del 2 agosto scorso a San Leone ha accoltellato due giovani di 17 anni e 20 anni. Il trasferimento deriva da presunte intimidazioni subite dall’africano. L’avvocato Pennica ha inoltre presentato istanza al giudice per le indagini preliminari, Nicoletta Sciarratta, affinchè all’indagato sia concessa la possibilità di scontare la custodia cautelare in una struttura terapeutica per intraprendere così un percorso di disintossicazione da alcol e droghe.
Notizie correlate
-
Il Premio Livatino alla giudice agrigentina Graziella LuparelloCondividi Visualizzazioni 64 Sarà consegnato il 29 ottobre a Roma il Premio Europeo della Giustizia “Beato...
-
Rifiuti ammassati fuori dall’hotspot: a Lampedusa scattano i sequestriCondividi Visualizzazioni 243 Rifiuti indifferenziati accatastati all’esterno dell’hotspot di Lampedusa, scatta il sequestro dell’area e anche...
-
PD Agrigento: «Preoccupano le tensioni politiche, prevalgano responsabilità e senso delle istituzioni»Condividi Visualizzazioni 232 Il Partito Democratico di Agrigento rompe il silenzio sulle tensioni politiche esplose nelle...