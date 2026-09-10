“Accoltellamento San Leone”: Lamin Danso trasferito in un altro carcere

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Accogliendo le istanze del suo difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, è stato trasferito da Agrigento in un altro carcere Lamin Danso, 26 anni, originario del Gambia, detenuto allorchè la notte del 2 agosto scorso a San Leone ha accoltellato due giovani di 17 anni e 20 anni. Il trasferimento deriva da presunte intimidazioni subite dall’africano. L’avvocato Pennica ha inoltre presentato istanza al giudice per le indagini preliminari, Nicoletta Sciarratta, affinchè all’indagato sia concessa la possibilità di scontare la custodia cautelare in una struttura terapeutica per intraprendere così un percorso di disintossicazione da alcol e droghe.