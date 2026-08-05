“Accoltellamento San Leone”: il ferito è fuori pericolo di vita

Ad Agrigento non è più in pericolo di vita il ragazzo di 17 anni ferito a coltellate la notte tra l’1 e il 2 agosto a San Leone. Così come il ventenne ferito ad un ginocchio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale si è riservato di decidere sulla convalida dell’arresto del responsabile di tentato omicidio, rissa e porto di oggetti atti ad offendere, un africano originario del Gambia di 26 anni, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica. Lui ha ribadito di avere difeso sé stesso e la sua ragazza dal gruppetto di giovanissimi che lo ha circondato minaccioso. Dopo l’accoltellamento è stato il padre di lei a convincere il 26enne a presentarsi in caserma.
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