Accoltellamento per gelosia, indagini in corso

Un uomo 35 anni è stato accoltellato la notte appena trascorsa al culmine di una lite insorta al lungomare di Gela. Il movente sarebbe legato a cause passionali, di gelosia. La vittima, dopo un primo soccorso all’ospedale Vittorio Emanuele, è stata trasferita in elisoccorso a Catania dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. E’ ricoverato in Rianimazione. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile.
Notizie correlate
-
Spedizione per uccidere due fratelli: cinque arrestiCondividi Visualizzazioni 22 I Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito 5 ordinanze cautelari (4 in carcere e...
-
Istanza per la dichiarazione di morte di Paola CasaliCondividi Visualizzazioni 57 E’ stata presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione...
-
Picchiato a Lampedusa, in elisoccorso a PalermoCondividi Visualizzazioni 74 A Lampedusa, in via Roma, nei pressi del Belvedere, si è scatenata una...