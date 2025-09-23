Accoltellamento per gelosia, indagini in corso

Condividi

Visualizzazioni 73

Un uomo 35 anni è stato accoltellato la notte appena trascorsa al culmine di una lite insorta al lungomare di Gela. Il movente sarebbe legato a cause passionali, di gelosia. La vittima, dopo un primo soccorso all’ospedale Vittorio Emanuele, è stata trasferita in elisoccorso a Catania dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. E’ ricoverato in Rianimazione. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile.