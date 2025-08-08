Accoltellamento mortale

Condividi

A Prizzi, in provincia di Palermo, un bracciante agricolo di 47 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato almeno due volte, alle spalle e poi all’addome. Ed è morto durante il trasporto in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’aggressore sarebbe un vicino di casa di 27 anni. Come emerge dal racconto della sorella della vittima, i rapporti tra i due sono stati burrascosi. Il Comune di Prizzi ha annullato temporaneamente le manifestazioni dell’agosto prizzese.