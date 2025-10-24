Accoltellamento e lesioni permanenti: arrestato

Condividi

A Gela la Polizia ha arrestato un uomo di 23 anni. Risponde del reato di lesioni personali gravissime in concorso con altre tre persone. Lo scorso 21 settembre a Gela in via Macchitella avrebbero aggredito e accoltellato all’emitorace sinistro un uomo di 34 anni. E’ stato trasportato in elisoccorso a Catania. Intervento chirurgico: lesioni permanenti. L’arrestato, incastrato in particolare da video dei sistemi di sorveglianza, sarebbe colui che ha sferrato la coltellata. Tre giorni dopo l’episodio, la sorella di uno dei quattro ha denunciato la vittima per violenza sessuale. Nessun riscontro. Forse è stato un pretesto per giustificare l’aggressione.