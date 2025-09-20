Accoltellamento a Villaseta, un denunciato

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti delle Squadre Volanti e Mobile hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Sarebbe responsabile di avere, durante la notte tra giovedì e venerdì scorso a Villaseta, accoltellato un uomo di 50 anni agrigentino. E’ stato ferito ad un fianco al culmine di una lite degenerata. E’ stato soccorso in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, non in gravi condizioni. Indagini sono in corso alla ricerca del movente dell’aggressione.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)