Accoltellamento a Favara, il 26enne nega le accuse ma resta in carcere: il giudice non crede alla legittima difesa

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Un grave episodio di violenza si è verificato a Favara, dove un uomo di 43 anni, Carmelo Nicotra, è stato ferito alla gola con un’arma da taglio nei pressi di un supermercato. Per l’aggressione è stato arrestato il 26enne Francesco Amatore, originario di Licata.

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe colpito la vittima con un coltello a serramanico, mirando a una zona particolarmente delicata come il collo. Un gesto che, secondo il giudice, avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Nel corso dell’interrogatorio, Amatore – assistito dal suo legale – ha sostenuto di aver reagito per difendersi, raccontando di essere stato aggredito e quasi investito dall’uomo. Una versione che però non ha convinto il gip, il quale ha evidenziato l’assenza di segni evidenti di colluttazione e ha definito la reazione “eccessiva” rispetto alla situazione descritta.

A incidere sulla decisione del giudice sono stati anche i precedenti dell’indagato. Il 26enne, infatti, stava già scontando una condanna per un’altra aggressione a coltellate ed era affidato ai servizi sociali. Questo elemento ha portato a ritenere concreta e attuale la sua pericolosità, escludendo quindi misure alternative alla detenzione.

La vittima, soccorsa immediatamente dopo l’accaduto, è stata trasportata all’ospedale di Agrigento, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Nonostante la gravità della ferita, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Annalisa Failla, sono ancora in corso. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.