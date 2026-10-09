Accoltellamento a Canicattì, indagini in corso

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Un cassiere è stato accoltellato all’interno di un supermercato in via Regina Elena a Canicattì, durante un’aggressione avvenuta nella serata di eiri. L’autore, un 37enne già noto alle forze dell’ordine, si è successivamente presentato spontaneamente al commissariato di polizia. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie e non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini sono in corso soprattutto sul movente dell’accoltellamento.