Abusi sulla figlia, definitiva la condanna a 7 anni e 10 mesi: arrestato favarese

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E’ definitiva la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione a carico di un sessantenne di Favara, riconosciuto colpevole di avere abusato della figlia. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Dopo il verdetto i carabinieri hanno eseguito l’arresto e l’uomo è stato trasferito in carcere. Definitive anche le condanne a 6 mesi ciascuno per la moglie e due cognati, accusati di aver fornito dichiarazioni non veritiere durante le indagini, ostacolando l’attività investigativa. Nel 2017, secondo quanto accertato nei processi, l’uomo avrebbe aggredito la figlia con violenza e l’avrebbe minacciata anche con un’arma per abusare di lei.