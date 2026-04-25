Abusi su minori ad Agrigento, chiesti 12 anni per ambulante: processo in corso

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Una richiesta di condanna a dodici anni di carcere è stata avanzata dal sostituto procuratore Elettra Consoli nei confronti di un venditore ambulante di 39 anni, originario del Bangladesh e residente da tempo nella città dei Templi. L’uomo è imputato per minacce e violenza sessuale ai danni di almeno sei giovani, tra cui quattro minori stranieri non accompagnati ospitati in una struttura dedicata.

L’indagato era stato arrestato circa nove mesi fa e si trova attualmente detenuto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Gli episodi contestati si sarebbero verificati tra marzo e dicembre del 2024.

L’inchiesta ha preso avvio dalla segnalazione di un avvocato agrigentino impegnato come operatore nella struttura di accoglienza. Dopo aver raccolto le testimonianze dei ragazzi, il legale ha presentato denuncia, consentendo alla procura di aprire un fascicolo e affidare gli accertamenti alla polizia.

Dalle dichiarazioni delle presunte vittime emergerebbero racconti dettagliati sugli abusi subiti, con indicazioni precise su luoghi e tempi. Un quadro ritenuto particolarmente delicato dagli inquirenti, considerando la vulnerabilità dei giovani coinvolti: ragazzi soli, spesso con difficoltà linguistiche e, in alcuni casi, senza una posizione regolare sul territorio.

Proprio su questo aspetto si fonda anche l’accusa di minaccia: secondo la ricostruzione dell’accusa, l’imputato avrebbe cercato di fare pressione su uno dei giovani, intimandogli di convincere gli altri a ritirare le denunce, prospettando possibili conseguenze sul rilascio del permesso di soggiorno.

Il procedimento è attualmente in corso davanti al giudice per l’udienza preliminare Michele Dubini. La prossima udienza è fissata per il 22 maggio, quando è prevista l’arringa difensiva dell’avvocato Salvatore Pennica.