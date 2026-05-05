Abusi su due sorelle minorenni: quarantacinquenne indagato ad Agrigento

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Un uomo di 45 anni è sotto indagine ad Agrigento con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due sorelle, all’epoca dei fatti ancora minorenni e figlie di amici di famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla procura, gli episodi si sarebbero protratti per diversi anni, a partire dal 2015.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha richiesto e ottenuto l’incidente probatorio, uno strumento che consente di acquisire e fissare in anticipo le prove, soprattutto quando coinvolgono testimoni particolarmente vulnerabili. Nella mattinata, le due giovani sono state ascoltate dal giudice per le indagini preliminari Nicoletta Sciarratta, confermando le dichiarazioni già rese in precedenza.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia di una delle due ragazze che, una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di raccontare quanto accaduto. Il confronto con la sorella avrebbe permesso di raccogliere ulteriori elementi, tra cui conversazioni, messaggi e registrazioni successivamente acquisiti agli atti.

Durante le attività investigative, nel telefono dell’uomo — posto sotto sequestro — sarebbe stato trovato materiale ritenuto rilevante. In una fase iniziale, per alcuni aspetti legati a possibili reati di natura pedopornografica, è stata coinvolta anche la procura di Palermo.

Le presunte vittime, assistite dai loro legali, hanno ribadito le accuse davanti al giudice, descrivendo abusi che si sarebbero verificati per un lungo arco di tempo.