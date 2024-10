Abusi sessuali sulla figlia piccola della convivente, arrestato

Condividi

La Squadra Mobile di Catania, a termine delle indagini, coordinate dalla Procura, ha arrestato un uomo di 40 anni di Biancavilla per violenza sessuale aggravata a danno di una minorenne di meno di 14 anni e per maltrattamenti a lei e ad altri suoi due familiari, la madre e due fratelli, ancora loro minorenni. Lui avrebbe abusato sessualmente della figlia piccola della convivente obbligando la donna ad assistere alle violenze. Le investigazioni sono state avviate dopo la segnalazione di presunti abusi sessuali su una minorenne da parte della responsabile di un istituto religioso specializzato nell’accoglienza di soggetti vulnerabili. La squadra mobile ha ascoltato l’operatrice della struttura che aveva raccolto le confidenze raccontate a un’ospite della comunità. Tali dichiarazioni sono state riscontrate nell’audizione protetta della vittima e in altre testimonianze.