Abusi sessuali sui figli: arrestata coppia

A Monreale, in provincia di Palermo, una donna di 44 anni e il suo compagno di 30 sono stati arrestati con l’accusa di abusi sessuali e maltrattamenti sui figli minorenni della donna.

Le indagini sono partite dopo che una delle bambine ha chiamato Telefono Azzurro, denunciando le violenze subite.

Gli inquirenti hanno scoperto un contesto familiare di forte degrado in cui i due adulti avrebbero costretto i figli a partecipare o assistere ad atti sessuali. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato telefoni e computer per analizzare eventuali prove.

La Procura di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere per la coppia, mentre i minori sono stati affidati a una comunità protetta.

L’intervento del Telefono Azzurro è stato determinante per far emergere la vicenda e mettere in salvo i bambini.