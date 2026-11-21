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Una vicenda familiare agghiacciante, con violenze che sarebbero proseguite per almeno due anni. Il padre delle piccole ha fatto scattare le indagini dopo essersi accorto del loro profondo disagio.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como ha condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione una donna di 43 anni e il suo compagno, un 55enne originario di Agrigento, accusati di abusi sessuali ai danni delle due figlie della donna, all’epoca dei fatti di appena quattro e otto anni.

Secondo la ricostruzione accusatoria, le violenze sarebbero iniziate nel 2020 e sarebbero andate avanti per circa due anni. Le bambine sarebbero state costrette ad assistere ad atti sessuali e a subire abusi. La madre, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe avuto un ruolo attivo, spingendo le figlie ad assecondare le richieste del compagno e facendo loro credere che quei comportamenti fossero normali. Per ottenere il loro silenzio avrebbe anche minacciato di farle allontanare dalla famiglia attraverso l’intervento dei servizi sociali.

A scoprire che qualcosa non andava è stato il padre delle bambine. Insospettito dal loro stato di smarrimento e dal disagio manifestato, l’uomo ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando denuncia. Da lì sono partite le indagini coordinate dal pubblico ministero Alessandra Bellù, che hanno consentito di ricostruire il quadro delle presunte violenze.

La madre, dopo un periodo di detenzione, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alle figlie e al divieto di dimora nella provincia di Como. Il compagno, invece, si trova attualmente in carcere.

Le due sorelline sono state affidate al padre. Per loro, oltre alla conclusione di un importante passaggio giudiziario, resta il difficile percorso di recupero psicologico dopo quanto avrebbero subito.